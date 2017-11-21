Бывшие владельцы рынка "Восьмой километр" подали апелляционную жалобу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На решение Бакинского военного суда о конфискации рынка "Восьмой километр" в пользу государства подана апелляционная жалоба.

Как сообщает Report, апелляционную жалобу в Бакинский военный суд предъявили бывшие владельцы рынка братья Салман и Гахраман Сафаровы.

В апелляционной жалобе они требуют возвращения рынка.

Отметим, что решением Бакинского военного суда рынок "Восьмой километр" был конфискован в пользу государства.

По следственным документам, часть рынка была на имя дочери Акифа Човдарова, а другая часть на имя жены бывшего заместителя министра национальной безопасности Хилала Мамедова.

По этому эпизоду братья Сафаровы проходили в качестве потерпевших. Они заявили, что рынок был насильно отобран у них А.Човдаровым и Х.Мамедовым и попросили вернуть им рынок.

Согласно приговору Бакинского военного суда, Акиф Човдаров лишен свободы сроком на 12 лет, Селим Мамедов - 11 лет, Акиф Алиев - 5 лет, Орхан Османов - 4 года. Большая часть из имущества на сумму 33 млн была конфискована, подано представление о лишении их званий.