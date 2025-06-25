Бывшие сотрудники ГТК, обвиняемые в контрабанде золота на 190 тыс. манатов, получили условные сроки

Бывшие сотрудники ГТК, обвиняемые в контрабанде золота на 190 тыс. манатов, получили условные сроки

Завершился судебный процесс по делу о контрабанде золота, в котором фигурировали бывшие сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщает Report, бывшие сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев и их знакомый Али Ибрагимов обвинялись в незаконном ввозе золотых слитков из ОАЭ на сумму более 190 тыс. манатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой был оглашен приговор - все трое получили условные сроки наказания с испытательным периодом и были освобождены прямо в зале суда.

Напомним, что Парвин Дурсуналиев, Мансур Мехтиев и Али Ибрагимов были задержаны по подозрению в организации контрабандного ввоза пяти золотых слитков общей стоимостью 190 тысяч 400 манатов. По данным следствия, 8 июля 2024 года Ибрагимов приобрел золото в ОАЭ, после чего при содействии сотрудников таможни и других членов преступной группы смог тайно провезти его через пограничный пункт пропуска аэропорта, минуя таможенный контроль.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты соответствующие вещественные доказательства. На основании собранных предварительных улик Ибрагимов, Дурсуналиев и Мехтиев были привлечены к ответственности по статьям 206.3.2 и 206.3.3 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору и должностным лицом с использованием своего служебного положения).