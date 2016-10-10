Бывшие руководящие лица ОАО Royalbank арестованы в зале суда

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту государственного обвинителя на приговор в отношении бывших руководящих лиц 4-го филиала ОАО Royalbank, лицензия которого была аннулирована, Орхана Мамедова, Парвиза Велиева и Руслана Аббасова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест прокурора был удовлетворен, приговор суда первой инстанции был изменен. Так условное наказание в отношении обвиняемых П.Велиева и Р.Аббасова, назначенное Бакинским судом по тяжким преступлениям, было аннулировано. Они приговорены к 5 годам лишения свободы. Обвиняемы П.Велиев и Р.Аббасов арестованы в зале суда. А наказание О.Мамедова осталось прежним (8,5 лет).

Не согласившись с решением, адвокат П.Велиева Бахтияр Гаджиев обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Адвокат требует ликвидировать необоснованное постановление предварительного судебного заседания Бакинского апелляционного суда от 14 сентября 2016 года и назначить Т.Велиеву условное наказание.

Отметим, что бывшие руководящие лица 4-го филиала ОАО Royalbank О.Мамедов обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а П.Велиев и Р.Аббасов - по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

16 июля этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям О.Мамедов был осужден к 8,5 годам лишения свободы, а П.Велиев и Р.Аббасов - к 5 годам лишения свободы. В отношении П.Велиева и Р.Аббасова была применена ст. 70 (условное наказание) УК, и им дали условный срок. Не согласившись с решением, государственный обвинитель подал апелляционный протест.

Напомним, что лицензия ОАО Royalbank была аннулирована решением Правления Центробанка Азербайджана от 12 июля 2012 года.