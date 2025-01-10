Бывшему замминистра промполитики Украины предъявлено обвинение в Азербайджане

16:20

Бывшему заместителю министра промышленной политики Украины Константину Кучеру предъявлены в Азербайджане обвинения в мошенничестве и в хулиганстве.

Как сообщает Report, ему предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана. Кучер проходит по делу, в котором другим обвиняемым является украинский криминальный "авторитет" Олег Крапивин ("Олег Бакинский").

Потерпевшими по уголовному делу признаны гражданин России Захаренков Валерий Николаевич, а также ОАО "Авиазапчасть" и ООО "Промышленные поставки Казахстан".

Отметим, что Константин Кучер в 2006-2007 годах занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины, а в 2010-2011 годах был руководителем Агентства по оборонно-промышленному комплексу Украины.