Бывшему сотруднику таможни вынесен приговор

Баку. 10 ноября. REPORT/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу над Анаром Алиевым, Фаигом Абдуррахмановым, Рашадом Дадашовым и Арифом Рзаевым, обвиняемых в контрабанде.

Как передает Report, по решению суда А. Алиев приговорен к 3 годам 2 месяцам, Ф. Абдуррахманов и Р. Дадашов к 5 годам лишения свободы.

А. Рзаев признан виновным по статье 308.2 УК АР (злоупотребление служебными полномочиями). Ему запрещено занимать руководящие государственные должности и в местном самоуправлении, а также позиции, связанные с финансовой ответственностью, сроком на год.

Каждому из осужденных применена статья 70 УК (условное заключение).

В соответствие с обвинительным актом, обвиняемые, предварительно сговорившись, переводили машины разных людей через таможню контрабандным путем.

Так, А. Алиев при неизвестных следствию условиях, планировал вывести с территории Азербайджана несколько автомобилей, не имея на них никаких прав собственности. Для этого он сговорился с сотрудником Товузского таможенного управления государственного таможенного комитета.

После вердикта суда обвиняемые, потерпевшие подали апелляционную жалобу, а государственный обвинитель – апелляционный протест.

Одним из пострадавших по уголовному делу является Керим Гусейнов. Принадлежащий ему и находящийся в качестве залога в банке автомобиль марки Lexus LX-570 стоимостью в 70 тысяч манат был выведен из страны контрабандным путем.

Его адвокат в апелляционной жалобе указал, что во время предварительного следствия и суда первой инстанции дело было неправильно оценено.