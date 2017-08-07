Бывшему полковнику МНБ зачитан приговор

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор.

Решением суда М. Аскеров был приговорен к 4 годам лишения свободы.

По приговору, гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен, изъятые из дома обвиняемого деньги и арестованное имущество должны быть возвращены самому М. Аскерову.

Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил лишить М. Аскеров свободы сроком на 5 лет.

Гособвинитель В. Гулиев отметил, что потерпевший Видади Азизов подал гражданский иск против Азербайджана на сумму 1 млн 200 тыс. манатов и против М. Аскерова – 193 тыс. манатов: "Иск против государства потерпевший обосновать не смог. Он заявил, что если должностное лицо совершило преступление против него, то ответственность несет государство. В отношении Видади Азизова в 2012 году было совершено преступление, в этот период он не обращался в соответствующие структуры. Только в 2015 году он обратился официально. В связи с обращением гражданина были приняты серьезные меры. Поэтому его гражданский иск против государства должен быть полностью отклонен, а против Миразиза Аскерова остаться нерассмотренным".

Прокурор добавил, что принятие мер в отношении арестованного имущества М. Аскерова остается на усмотрение суда.

Отметим, что М. Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.