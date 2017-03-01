Бывшему менеджеру ООО Şəfa broyler вынесен приговор

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эльмаддина Ибишова, обвиняемого в присвоении крупных денежных средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрята Гарибова был вынесен приговор.

Приговором суда Э. Ибишов получил наказание сроком 6 лет условно. В отношении него применена ст. 70 УК. Э. Ибишов освобожден в зале суда.

Отметим, что Э. Ибишов являлся менеджером по продажам в ООО Şəfa broyler. Ему инкриминировалось присвоение средств компании в размере 11 тыс. манатов. Э. Ибишову было предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) УК.