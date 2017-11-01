Бывшему командиру Конвойного батальона Пенитенциарной службы Азербайджана выдвинуто обвинение по еще одной статье

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно, что бывшему командиру Конвойного батальона Пенитенциарной службы Бахрузу Абдуллаеву выдвинуто обвинение по еще одной статье.

Как стало известно Report, ему инкриминируется статья 179 (присвоение).

Б. Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (статья 308.2), а также в присвоении. Вчера в Насиминском районном суде рассмотрели представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения в виде ареста. Суд избрал в отношении Б. Абдуллаева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей от органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Б. Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

Кроме того, сопровождавший вагон со сбежавшими заключенными начальник караула Джейхун Самедов и еще 7 сотрудников органов юстиции были отстранены из органов, к серьезной дисциплинарной ответственности привлечены другие ответственные лица Пенитенциарной службы.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

В связи с инцидентом привлечены к следствию начальник караула Д. Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Э. Мамедов и А. Агами были привлечены к следствию в качестве подозреваемых по статье 304.2.1 и объявлены в розыск. А. Агами был задержан. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поимке Э. Мамедова, уточнение условий совершения преступления и круга всех вовлеченных продолжаются.