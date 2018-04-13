Бывшего сотрудника MuganBank приговорили за мошенничество

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении специалиста по кредитам Насиминского филиала ОАО MuganBank Новруза Велиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева огласили приговор.

Решением суда мужчина приговорен к 8 годам тюрьмы.

Отметим, что злоупотребив доверием знакомых Кянана Нагиева и Джавада Джавадова, Новруз Велиев обещал им в конце каждого месяца прибыль за счет обращения средств на бирже Forex, и в целом присвоил 332 200 манатов.

В качестве потерпевшего лица по делу также признан заведующий Насиминским филиалом MuganBank Натик Теймуров.

Н.Велиев обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Он частично признал вину и заявил, что компенсировал часть нанесенного потерпевшим ущерба.