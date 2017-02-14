Бывшего генерала МНБ будет защищать новый адвокат

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова объявлено о том, что к защите бывшего генерала МНБ С. Гурбанова подключен новый адвокат. Им является Адиль Исмаилов.

Журналисты не были допущены на заседание.

Судебный процесс продолжается.

Отметим, что в информации пресс-службы Генпрокуратуры говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

Эти лица в настоящее время обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

Обвинительный акт по делу был утвержден генпрокурором Азербайджанской Республики, осуществляющим процессуальное руководство, предварительного следствия, дело было направлено в Бакинский военный суд.