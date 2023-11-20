Бывшая завкафедрой БСУ приговорена к 6 годам лишения свободы

Бывшая заведующая кафедрой дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурдана Алиева приговорена к 6 годам лишения свободы.

Бывшая заведующая кафедрой дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурдана Алиева приговорена к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Сторона обвинения просила приговорить Д.Алиеву к восьми годам тюремного заключения.

На основании многочисленных жалоб, поступивших от студентов о противоправных действиях Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.

Согласно обвинению, в 2018-2021 годах Дурдана Алиева, будучи заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета, под видом оплаты обучения присвоила 226 тысяч манатов, полученные от 123 студентов.