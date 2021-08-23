Бывшая заведующая отделом БСУ получила 226 тысяч манатов от 123 студентов

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского Славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.
Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова был объявлен обвинительный акт.
Согласно обвинению, в 2018-2021 годах, когда Дурдана Алиева была заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского Славянского университета (БСУ), она под видом оплаты обучения получила от 123 студентов 226 тысяч манатов.
Дурдана Алиева заявила, что в настоящее время не хочет давать показания, а даст показания после допроса свидетелей.
Она заявила, что признает себя частично виновной в том, что не сообщила о преступлении.
Следующий процесс назначен на 6 сентября.