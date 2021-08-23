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Бывшая заведующая отделом БСУ получила 226 тысяч манатов от 123 студентов

Бывшая заведующая отделом БСУ получила 226 тысяч манатов от 123 студентов Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского Славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.
Происшествия
23 августа 2021 г. 18:15
Бывшая заведующая отделом БСУ получила 226 тысяч манатов от 123 студентов

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского Славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.

Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова был объявлен обвинительный акт.

Согласно обвинению, в 2018-2021 годах, когда Дурдана Алиева была заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского Славянского университета (БСУ), она под видом оплаты обучения получила от 123 студентов 226 тысяч манатов.

Дурдана Алиева заявила, что в настоящее время не хочет давать показания, а даст показания после допроса свидетелей.

Она заявила, что признает себя частично виновной в том, что не сообщила о преступлении.

Следующий процесс назначен на 6 сентября.

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Версия на азербайджанском языке İttiham aktı: BSU-nun sabiq şöbə müdiri 123 tələbədən 226 min manat alıb

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