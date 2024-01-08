Бывшая сотрудница театра предстанет перед судом за присвоение денег в крупном размере

В Азербайджане состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшей сотрудницы театра, обвиняемой в присвоении денежных средств в крупном размере.

В Азербайджане состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшей сотрудницы театра, обвиняемой в присвоении денежных средств в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлением Лейлы Мамедовой-Аскеровой уточнены анкетные данные обвиняемой.

Первое судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 января.

Отметим, что работавшая бухгалтером в Азербайджанском государственном театре пантомимы с 2019 года Керимова Айтен Джейхун гызы была освобождена от занимаемой должности в январе 2023 года в связи с серьезными недочетами в работе.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2 и 313 Уголовного кодекса АР. Следствие по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия выяснилось, что за время работы в театре Айтен Керимова различными способами присвоила денежные средства в размере 332 000 манатов. Тем самым был нанесен значительный ущерб сохранности имущества Министерства культуры и экономному, рациональному использованию финансовых средств, а также охраняемым законом интересам министерства.

Следствие по делу завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.