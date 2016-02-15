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    Бывшая помощница Ильхамы Гулиевой подала апелляционную жалобу на решение суда

    Выдвинут также иск об освобождении Мехрибан Гусейновой под домашний арест

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой - Мехрибан Гусейнова подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении срока меры пресечения в виде ареста.

    Об этом Report сообщил адвокат М.Гусейновой Васиф Мирзоев.

    Он отметил, что в Бакинский апелляционный суд была подана апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда. 

    Выдвинут также иск об освобождении Мехрибан Гусейновой под домашний арест.

    Отметим, что Мехрибан Гусейнова была арестована в этом году. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180 (попытка разбоя) УК.

    13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

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