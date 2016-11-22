Бывшая помощница: Ильхама Гулиева ранила меня ножом

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой - Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова М.Гусейнова дала показания.

Она отметила, что работала помощницей И.Гулиевой: "У нее резко обострились боли в ногах. Ильхама ханум не подпускала к себе близких родственников, даже сына Орхана. Я просила разрешить сыну приходить, она не соглашалась. Я хотела покинуть Ильхаму ханум, потому что она то заявляла о пропаже кольца, то приводила другие отговорки. Потом я узнала, что она не хочет отпускать меня. Она требовала помочь ей. Я часто вызывала врачей для нее".

М.Гусейнова подчеркнула, что И.Гулиева дала ей доверенность: "Якобы я не подпускаю к ней Фаига Алекберли и Орхана. Они начали относиться ко мне предвзято. Затем мы отправились в турецкий город Самсун, так как Ильхаме ханум предстояло оперировать ноги. Там она лечилась в течение нескольких месяцев. Она не хотела, чтобы об этом кто-то знал".

М.Гусейнова заявила, что не намеревалась прибрать к рукам имущество И.Гулиевой: "Я хотела проверить Вугара и попросила у него яд. Я хотела разоблачить его. Я не рассказала об этом И.Гулиевой".

Она отметила, что Вугар Бекиров заплатил 3500 манатов за фальшивое завещание.

М.Гусейнова сообщила, что И.Гулиева ударила ее деревянным ножом по ноге: "У меня шла кровь из ноги. Ильхама ханум была напугана. Они заперли меня на кухне. Я протерла йодом рану. Орхан не отставал, говорил, что давайте убьем ее".

На процессе объявлен перерыв.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.