 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бюро прогнозов: С вечера 6 декабря ожидается изменение погодных условий в Азербайджане

    Скорость западного ветра может усилиться

    Баку. 4декабря. REPORT.AZ/ "С вечера 6 декабря ожидается изменение погодных условий в Азербайджане".

    Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, 5 декабря на территории страны прогнозируются стабильные погодные условия, в основном без осадков: "С вечера 6 декабря в некоторых северных и западных районах возможны осадки".

    Директор отметила, что скорость западного ветра 6 декабря может усилиться. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi