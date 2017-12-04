Бюро прогнозов: С вечера 6 декабря ожидается изменение погодных условий в Азербайджане

Баку. 4декабря. REPORT.AZ/ "С вечера 6 декабря ожидается изменение погодных условий в Азербайджане".

Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 5 декабря на территории страны прогнозируются стабильные погодные условия, в основном без осадков: "С вечера 6 декабря в некоторых северных и западных районах возможны осадки".

Директор отметила, что скорость западного ветра 6 декабря может усилиться.