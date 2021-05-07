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Был ли суицид в доме главы ИВ Евлахского района?

Был ли суицид в доме главы ИВ Евлахского района? Самоубийство произошло в поселке Мардакян
Происшествия
7 мая 2021 г. 14:41
Был ли суицид в доме главы ИВ Евлахского района?
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Семья главы Исполнительной власти Евлахского района Анара Тагиева прокомментировала информацию об обнаружении в принадлежащем им доме тела повесившегося.

Как сообщили Report в семье, этот дом не имеет никакого отношения к Анару Тагиеву.

"Этот дом - маленький садовый домик, построенный в советское время. Общая площадь - 12 соток. Здесь не может идти речи ни о какой вилле. Этот дом принадлежит не Анару Тагиеву, а его отцу.

Покончивший жизнь самоубийством охранник Руслан Самедов долгие годы жил в этом доме и работал охранником. У него были проблемы с семьей на бытовой почве, из-за чего он покончил жизнь самоубийством", - сообщили в семье.

Семья считает, что этот инцидент неверно описывать как суицид, произошедший на вилле А.Тагиева: "Политизировать вопрос, используя смерть покойного Р.Самедова, не правильно".

В распространенном сообщении говорилось, что самоубийство произошло в поселке Мардакян, в расположенной за старым рестораном "Гоша Гала" вилле главы Исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxın icra başçısının evində intihar hadisəsi olması barədə iddialara aydınlıq gətirilib

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