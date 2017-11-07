Buta Airways предупредила вылетевших в Казань пассажиров

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Buta Airways предупредила пассажиров рейса J2-9575 Баку-Казань (Татарстан), который вылетел из Баку 7 ноября в 9:00 утра.

Как сообщили Report в компании, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Казани командир принял решение посадить самолет в Нижнем Новгороде. Посадка прошла в штатном режиме.

Самолет вылетит обратно в Казань, как только улучшатся метеоусловия. Об этом будет предоставлена дополнительная информация.