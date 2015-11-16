Будет рассмотрена апелляционная жалоба ​бывшего заместителя депутата

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в отношении граждан Азербайджана Алирзы Аманбейли, Бахрама Алиева и гражданина Турции Адиля Явуза Фера, обвиняемых в незаконной торговле и использовании наркотических средств.

Как сообщает Report, предварительное слушание назначено на 20 ноября.

Представленное в Бакинский апелляционный суд дело будет рассматриваться под председательством судьи Гадима Бабаева.

Напомним, что, согласно информации министерства внутренних дел, в квартире гражданина Турции Адиля Явуза Фера в городе Сумгайыт было обнаружено и изъято 1 кг 19 г марихуаны и электронные весы.

Отметим, что арестованный Алирза Аманбейли с 2006 года по сентябрь 2011 года был руководителем пресс-службы Всемирного конгресса азербайджанцев и сайта www.dak.az, в октябре 2011 года назначен заместителем председателя Партии движения национального возрождения и председателем департамента "Гюней Азербайджан".

11 сентября этого года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Адиля Явуза Фера к 5 годам лишения свободы, Алирзу Аманбейли - к 3 годам, Бахрама Алиева - к 1 году лишения свободы.