Будет подано ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы в связи с Фаридой Азизовой

Сегодня в Насиминском районном суде состоится суд по иску, поданному тхэквондисткой Фаридой Азизовой и ее знакомой Айсель Искендеровой против сайта Open.az и журналистов.

Как стало известно Report, в ходе процесса представитель сайта Open.az и журналистов подаст ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы.

“В связи с этим хотели бы отметить, что в пунктах 3 и 7 решения Пленума Верховного суда АР от 14 мая 1999 года под номером 7 "Об опыте внедрения судами законодательства о защите чести и достоинства" суды при рассмотрении дел по защите чести и достоинства должны определять три факта и в совокупности давать им юридическую оценку: очернение информацией чести и достоинства граждан и организаций; неправдоподобность данной информации; распространение данной информации. Если информация создает отрицательное мнение о гражданине в обществе, коллективе или среди различных лиц в связи с нравственными принципами, производственно-хозяйственной, служебной и общественной деятельностью, она считается информацией, порочащей честь и достоинство. Говоря о неправдоподобности информации, подразумевается ее несоответствие действительности, то есть лживость. Информация считается распространившейся, если передана другому человеку, нескольким людям или кругу неопределенных лиц.

В решении также отмечается, что в соответствии со статьей 7 Гражданского кодекса АР, обязанность доказать верность информации, порочащей честь и достоинство другого человека, падает не на истца, а на ответчика. При требовании истцом компенсации морального ущерба он должен доказать испытанные физические и моральные трудности", - говорится в ходатайстве.

Представитель сайта сообщает в ходатайстве, что в настоящее время одним из вопросов для выяснения судом является проведение судебно-психологической экспертизы для установления верности или ложности указанной информации в отношении истцов: "Так, стиль одежды и жизни Азизовой Фариды Шихмамед гызы, интервью СМИ, репосты в соцсетях, комментарии к фотографиям обуславливают определение ее психологического состояния.

По части 1-й статьи 23-й закона "О деятельности государственной судебной экспертизы", судебная экспертиза проводится управлениями судебной экспертизы соответствующих органов исполнительной власти".

Адвокат отметил в ходатайстве, что в части первой статьи 23-й Указа президента АР от 15 января 2000 года о применении закона АР "О деятельности государственной судебной экспертизы" полномочия "соответствующих органов исполнительной власти" выполняют Министерства юстиции и здравоохранения в рамках своих полномочий:

"В Указе президента АР от 14 октября 2011 года о внесении поправок в Указ президента АР от 15 января 2000 года под номером 252 о применении закона АР "О деятельности государственной судебной экспертизы" отмечено, что полномочия "соответствующих органов исполнительной власти", предусмотренных в части первой статьи 23 этого закона, в сфере судебно-медицинской (судебно-психиатрической) экспертизы осуществляет Минздрав, в других сферах судебной экспертизы – Минюст, в сфере предварительной и дополнительной судебно-дактилоскопической и судебно-баллистической экспертизы также осуществляет МВД.

Согласно статье 97.1-й Гражданско-процессуального кодекса, при рассмотрении дела для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний, суд на основе личного ходатайства участвующего в деле лица или по своей инициативе может назначить экспертизу.

В статье 97.3 данного Кодекса отмечается, что участвующие в деле лица при проведении экспертизы вправе представить суду вопросы, которые должны быть рассмотрены.

По настоящему гражданскому делу необходимо проведение судебно-психологической экспертизы и проведение экспертизы следует поручить экспертам Центра судебной экспертизы Минюста АР. Перед экспертом следует поставить следующие вопросы:

1. Каково психо-эмоциональное состояние Фариды Шихмамед гызы Азизовой и Искендеровой Айсель Джумшуд гызы?

2. Каково отношение Азизовой Фариды Шихмамед гызы и Искендеровой Айсель Джумшуд гызы к представителям своего пола с учетом психологического возраста и индивидуально-психических особенностей, интеллектуального развития и эмоционального состояния?

3. Могут ли Азизова Фарида Шихмамаед гызы и Искендерова Айсель Джумшуд гызы считать представителями одного пола?

В связи с данным вопросом Report обратился к Ф.Азизовой. Спортсменка заявила, что не желает отвечать на вопросы, попросила связаться с адвокатом. Адвокат Ф.Азизовой Ягуб Мамедли отказался отвечать на вопрос Report.

Отметим, что тхэквондистка Ф.Азизова и А.Искендерова подали иск против сайта Open.az и журналистов. В своем иске они потребовали опровержения информации, порочащей честь и достоинство, деловой престиж и другие требования. Процесс пройдет под председательством судьи Насиминского районного суда Солмаз Мустафаевой.