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    Судебное дело между Центробанком и банком с аннулированной лицензией будет пересмотрено

    Дело по назначению направлено в Гянджинский административно-экономический суд

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества Gencebank, лицензия которого аннулирована, в отношении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмиры Нагиевой было вынесено решение. 

    Согласно решению, определение и решение суда первой инстанции ликвидированы. Дело по назначению направлено в Гянджинский административно-экономический суд.

    Отметим, что Центральный банк Азербайджана подал в суд на ОАО  Gencebank, лицензия которого аннулирована. ЦБА выдвинул иск об объявлении банка банкротом, назначении ООО Azerbaijan International Consulting Company в качестве ликвидационной комиссии, установления месячной зарплаты для ликвидационной комиссии в размере 15 тыс. манатов. 1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил ходатайство ОАО, и вынес решение о банкротстве банка. Не согласившись с решением, Gencebank подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

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