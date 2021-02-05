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БТА распространило информацию в связи с автохулиганом в Сумгайыте

БТА распространило информацию в связи с автохулиганом в Сумгайыте Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило заявление о хулиганстве водителя автобуса в Сумгайыте.
Происшествия
5 февраля 2021 г. 01:30
БТА распространило информацию в связи с автохулиганом в Сумгайыте

Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило заявление о хулиганстве водителя автобуса в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

"Как известно, вечером 05.02.2021 в Сумгайыте был зарегистрирован факт хулиганства водителя пассажирского автобуса. Некоторые новостные сайты и аккаунты в социальных сетях распространили недостоверную информацию о том, что автобус принадлежит Бакинскому транспортному агентству.

Доводим до вашего сведения, что автомобиль, на котором был зарегистрирован случай хулиганства, принадлежит ООО "Xaliq Faiqoğlu". Автобус 10 ТG 816 с государственным регистрационным номером курсирует по регулярному маршруту 114.

Ведется комплексное расследование. В агентство были вызваны должностные лица ООО. Общественность будет подробно проинформирована об этом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке BNA Sumqayıtda avtoxulqanlıq edən avtobus sürücüsü ilə bağlı məlumat yaydı

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