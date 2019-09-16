БТА: Нарушивший правила водитель уволен, автобус снят с линии

Бакинское транспортное агентство взяло под контроль вопрос относительно распространенного в соцсетях видеоролика, в котором водители автобусов №40 и 204, грубо нарушив правила дорожного движения, создали реальную опасность для жизни пассажиров и других участников движения.

Как сообщает Report, информацию распространило Бакинское транспортное агентство.

В ходе расследования было установлено, что водителем маршрутного автобуса №204 с государственным регистрационным номером 10-TG-775 является Алекперов Асеф Муса оглу: "Недобросовестного водителя пригласили в Бакинское транспортное агентство и взяли объяснительную. Транспортное средство временно сняли с линии. За грубое нарушение правил дорожного движения водителя уволили. Государственный регистрационный номер автобуса №40 на видео разглядеть не удалось. На данный момент предпринимаются меры для выявления личности водителя другими способами. Вновь заявляем, что в отношении лиц, не выполняющих требования пассажирской перевозки и правила безопасности, будут предприняты серьезные меры".