Брошенные в Барде на улице дети отданы в детский дом

Барда. 8 февраля. REPORT.AZ/ Обнаруженные несколько дней назад на улице Барды двое брошенных малолетних детей отданы в детский дом.

Как передаёт карабахское бюро Report, об этом заявил главврач Бардинской районной детской больницы Рафаэль Мустафаев.

Он отметил, что малолетние дети были отданы в расположенный в Гяндже детский дом.

По словам главврача, дети несколько дней пробыли в больнице, после чего были предоставлены все необходимые документы и малолетних детей отправили в детский дом.

Напомним, что ранее была найдена мать брошенных в Барде на улице детей.