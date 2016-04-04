Брошенные армянами снаряды попали в жилые дома на территории Тертерского района

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Со 2 апреля расположенные на оккупированных территориях Азербайджана армянские вооруженные подразделения подвергают позиции Вооруженных сил Азербайджана вдоль фронта интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов, гранатометов и артиллерийских установок и продолжают диверсионные действия вдоль линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, в очередной раз вражескому обстрелу подверглись ряд прифронтовых населенных пунктов Тертерского района, в том числе села Азадгарагойунлу и Дюярли.

Так, 3 апреля в 21:00 один из снарядов, брошенных Вооруженными силами Армении в село Азадгарагойунлу, попал в дом Рагимова Мирзы Рагим оглу 1968 г.р.

4 апреля в 14:00 брошенные в село Дюярли снаряды полностью разрушили дом Гулиева Этибара Джалил оглу. В результате инцидента были ранены проживающие по соседству Алиева Мехпара Наби гызы 1984 г.р. и Агаева Кямаля Аждар гызы 1976 г.р. Пострадавшие госпитализированы.

Согласно информации, поступившей в Report из Тертерской районной прокуратуры и районного отделения полиции, по фактам в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.