Британский посол поделился впечатлениями после поездки в Исмаиллы

Жители Исмаиллы обеспечили одеждой и едой попавшего в бурю посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда.

Как передает Report , об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, делясь впечатлениями от поездки.

"Люди, которые сделали мой первый визит в Исмаиллы особенным: наш гид Эльвин, директор Лагичской школы Дадаш муаллим, астрофизик, который показала нам Шамахинскую обсерваторию, Вафик и его семья, которые накормили и одели нас после бури. Гостеприимные азербайджанцы", - говорится в твите.