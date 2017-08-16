Брат Явера Джамалова дал показания на суде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аликрам Джамалов отметил, что между ним и обвиняемым С. Набиевым не было бизнес-деятельности: "Я отдал ему 18 тыс. манатов с целью поддержки. Он сказал, что наладит собственный бизнес. Эти деньги я дал ему в два захода. Я хотел простить ему половину от этой суммы, но не буду делать этого. Между нами был подписан договор в ноябре 2015 года. Я заключил с ним договор, поскольку Самир не возвратил прежние деньги. Затем Самир обманул меня, не возвратил деньги. Он должен был платить мне 2100 манатов в месяц. Но от своего заработка вернул мне только 4000 манатов".

Обвиняемый С. Набиев, отвечая на вопросы судей, заявил, что от полученных от А. Джамалова денег вернул ему 4000 манатов и 1500 долларов: "Затем в магазине дела пошли плохо. Эти деньги я дал водителю Аликрама Идаяту. Он дважды приезжал в магазин и забирал деньги. Потом у меня не было возможности, скончался мой отец. Я никуда не бежал и не прятался. В день похорон отца участковый приехал и забрал меня".

Очередное заседание суда назначено на 23 августа.

***11:18

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой пострадавший Аликрам Джамалов заявил о том, что подал гражданский иск.

Суд удовлетворил гражданский иск.

Он в ходе дачи показаний отметил, что между ним и обвиняемым имелся денежный договор: "Я познакомился с ним два-три года назад. Наше знакомство возникло в ходе купли-продажи хозяйственных товаров".

В настоящее время судебный процесс продолжается.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить С. Набиева к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра военной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А. Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал брату министра половину прибыли. А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе, расположенном на ул. Ага Нейматуллы в Наримановском районе, передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната. С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Брат министра пожаловался в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый С. Набиев не был арестован, учитывая наличие на его попечении малолетних детей, было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.