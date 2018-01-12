Брат учредителя "Чудо Печки": За три года мы взяли из банка кредит на около 18 млн манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Стали известны показания, данные братом учредителя ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингиза Джалилова Парвизом Джалиловым во время следствия, проведенного по уголовному делу.

Как сообщает Report, отвечая на вопросы следователей, П.Джалилов сказал, что его брат Ч.Джалилов учредил ООО "Чудо Печка" в 2001 году.

Он заявил, что занимал в компании должность гендиректора: "Свою деятельность мы начали, открыв магазин у ЦУМа. Моя основная работа заключалась в руководстве общей деятельностью компании. Бухгалтером ООО был Фарман Гулиев".

По словам П.Джалилова, в 2006 году он через знакомого Юрия Васильевича познакомился с Салимом Криманом, являвшимся председателем Правления ЗАО Bank Standard.

В своих показаниях он сказал, что С.Криман заявил, что сможет помочь с получением банковского кредита для расширения компании: "Я обсудил это предложение с братом Чингизом Джалиловым. Затем мы согласились взять банковский кредит, чтобы открыть новые магазины. Я обратился в банк. Однако, Салим Криман сказал, что сумма очень большая и поэтому должна быть разделена и оформлена на разных лиц. Мы с Чингизом обсудили вопрос с родственниками и работниками и получили их согласие на оформление кредита на их имена. Мы сказали этим людям, что возьмем кредит под залог и ежемесячную плату будем выплачивать сами. За взятый кредит мы заложили земельные участки на территории Гусарского района".

П.Джалилов подчеркнул, что в 2006-2009 гг. они взяли в банке кредит на сумму около 18 млн манатов: "На эти деньги было открыто еще 7 магазинов".

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время уголовное дело Ч.Джалилова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Имущество обвиняемого и его сыновей было оценено в 7 млн 300 тысяч манатов, на все имущество был наложен арест.

Напомним, что 28 сентября 2016 года было принято решение о привлечении С.Кримана к уголовному делу в качестве обвиняемого. Однако он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Решением Бинагадинского районного суда от 5 октября 2016 года в отношении С.Кримана была принята мера пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.