Брат убитых Сафаровых в Екатеринбурге: Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни

Брат убитых Сафаровых в Екатеринбурге: Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни

Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни. Люди потеряли свои жизни в результате пыток со стороны российского режима.

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Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни. Люди потеряли свои жизни в результате пыток со стороны российского режима. Как сообщает Report, об этом сказал брат двух убитых в Екатеринбурге азербайджанцев Сейфаддин Гусейнли в беседе с журналистами. "Российская сторона не хочет признавать это зверство. Благодаря оперативности и решительности нашего государства удалось предотвратить большую трагедию. Мы столкнулись с ужасным режимом. Я хочу выразить благодарность нашим государственным структурам во главе с главой государства, дипломатическому корпусу и нашей диаспоре", - сказал С. Гусейнли. Он добавил, что операция, проведенная сегодня правоохранительными органами Азербайджана в здании "Спутник Азербайджан", также стала для него утешением: "Наше государство продемонстрировало решительную позицию. Была разоблачена шпионская сеть России, действующая под видом СМИ". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Brother of Safarovs killed in Yekaterinburg: Not only our family, but entire Azerbaijani people experiencing painful days