Брат Огтая Алиева: Авария произошла после съемок, когда они направлялись на дачу

Авария произошла в то время, когда Огтай Алиев возвращался со съемок и направлялся в дачу. За рулем находился сам О.Алиев.

Авария произошла, когда Огтай Алиев возвращался со съемок и направлялся на дачу. За рулем находился сам О.Алиев.

Об этом Report заявил брат покойного заслуженного деятеля культуры Огтая Алиева, Эльчин Алибейли.

Он подчеркнул, что очень опечален смертью брата.

Во время церемонии прощания с погибшим в ДТП Огтаем Алиевым, к дому, где проживал покойный, также была вызвана машина скорой помощи. Эльчин Алибейли рассказал, что скорая приехала в связи с ухудшившимся состоянием его родителей и Дилары Алиевой.

22 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в Абшеронском районе погиб известный телепродюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Огтай Алиев.

В результате ДТП пострадала также находившаяся в машине народная артистка Мехрибан Заки.