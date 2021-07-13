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Брат Назима Ибрагимова предстанет перед судом 

Брат Назима Ибрагимова предстанет перед судом  Завершено предварительное следствие по уголовному делу учредителя компании "STS" и ООО "Sahil-D Сompanу" Сахиба Ибрагимова.
Происшествия
13 июля 2021 г. 09:39
Брат Назима Ибрагимова предстанет перед судом 

Завершено предварительное следствие по уголовному делу учредителя компании "STS" и ООО "Sahil-D Сompanу" Сахиба Ибрагимова.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Дело передано в производство судьи Фаига Ганиева. Время начала судебного разбирательства пока неизвестно.

Напомним, в результате проведенных правоохранительными органами оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Сахиб Ибрагимов, вступив в преступный сговор, обманывал граждан, пообещав им продажу нежилых помещений в строящихся жилых домах и присвоил таким образом 1 млн 735 тыс. манатов, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения.

В то же время было установлено, что Сахиб Ибрагимов под видом оплаты расходов на проведение строительных работ присвоил банковские средства на сумму 300 тыс. манатов и потратил их на личные нужды.

17 апреля 2021 года Сахибу Ибрагимову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2, 308.2, 313 УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что Сахиб Ибрагимов является братом экс-главы Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и предпринимателя гаджи Ибрагима Нехремли.

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Версия на азербайджанском языке Nazim İbrahimovun qardaşı məhkəmə qarşısına çıxarılır

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