Брат министра отказался от возмещения нанесенного ему ущерба

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой адвокат потерпевшего Имамали Аскеров отметил, что обвиняемый С. Набиев направил в суд заявление.

В заявлении он отмечает, что отказывается от адвоката Джейхуна Юсифова: "Мой адвокат Джейхун Юсифов от моего имени делал заявления большому количеству сайтов и структур. Я отвергаю эти заявления. Я не смог вернуть деньги Аликрама Джамалова из-за отсутствия материальных возможностей".

С. Набиев подтвердил заявление.

После адвокат И. Аскеров отметил, что его подзащитный Аликрам Джамалов также обратился в суд с заявлением. Он отказался от возмещения нанесенного ущерба и простил С. Набиева.

На процессе выступил адвокат Джейхун Юсифов, попросив суд принять отказ от него: "Уважаемый суд, мне нужно было, чтобы Самир не был арестован без вины. Сегодня стороны пошли на мировую, поэтому примите отказ".

Суд принял оба заявления. На заседании было объявлено о завершении судебного следствия.

Гособвинитель сообщил, что не готов к выступлению и попросил у суда время.

Очередное заседание суда назначено на 5 сентября.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить С. Набиева к 9 годам лишения свободы. На прошлом заседании адвокат С. Набиева выступил с ходатайством обновить судебное следствие. Ходатайство было удовлетворено.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра военной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А. Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал брату министра половину прибыли. А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе, расположенном на ул. Ага Нейматуллы в Наримановском районе, передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната. С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Брат министра пожаловался в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый С. Набиев не был арестован, учитывая наличие на его попечении малолетних детей, было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.