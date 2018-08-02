Брат ханенде: Новруза и его друга убили

Агджабеди. 2 августа. REPORT.AZ/ "Моего брата и его друга убили".

Об этом карабахскому бюро Report заявил Азер Гусейнов - брат ханенде Новруза Гусейнова, тело которого обнаружили 2 августа в пролегающем через Агджабединский район отрезке Карабахского водоканала.

По его словам, за день до трагедии его брат вместе с другом Мирюсифом приехали к ним в гости в агджабединское село Гаджибадалли: "Пообедав, они вышли из дома, сказав, что погуляют в Агджабеди. В час ночи они вернулись домой, а в 5 часов утра вновь ушли. Новруз сказал матери, что едет вместе с Мирюсифом в город, в аптеку. Где-то в 8 часов утра позвонил представитель сельской исполнительной власти и сообщил, что они попали в ДТП. Семья не знала о приобретении на днях Новрузом автомобиля".

А.Гусейнов добавил, что у него есть некоторые подозрения, но не стал называть имен.