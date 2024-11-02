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Брат бывшего прокурора Хатаинского района проходит обвиняемым по делу о мошенничестве

Брат бывшего прокурора Хатаинского района проходит обвиняемым по делу о мошенничестве Брат бывшего прокурора Хатаинского района Баку Юсифа Илдырымзаде Расим Илдырым проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Происшествия
2 ноября 2024 г. 10:52
Брат бывшего прокурора Хатаинского района проходит обвиняемым по делу о мошенничестве

Брат бывшего прокурора Хатаинского района Баку Юсифа Илдырымзаде Расим Илдырым проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Report, обвинения также выдвинуты журналисту и основателю сайта Bakutime.az Зауру Мирзазаде и Гошгару Мамедову.

Всем троим предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) УК АР.

Предварительное следствие завершено, дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что второй брат экс-прокурора - Юнус Илдырымзаде был учредителем ликвидированного в 2020 году Amrahbank.

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Версия на азербайджанском языке Yusif İldırımzadənin qardaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

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