Брат бывшего прокурора Хатаинского района проходит обвиняемым по делу о мошенничестве

Брат бывшего прокурора Хатаинского района Баку Юсифа Илдырымзаде Расим Илдырым проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Брат бывшего прокурора Хатаинского района Баку Юсифа Илдырымзаде Расим Илдырым проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Report, обвинения также выдвинуты журналисту и основателю сайта Bakutime.az Зауру Мирзазаде и Гошгару Мамедову.

Всем троим предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) УК АР.

Предварительное следствие завершено, дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что второй брат экс-прокурора - Юнус Илдырымзаде был учредителем ликвидированного в 2020 году Amrahbank.