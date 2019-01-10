Брат бывшего генпрокурора уволен за недочеты в работе

10 января, 2019 17:43

https://report.az/storage/news/4803426b5312ca710f58e5f0caebb730/b8c3bc72-74c8-43ef-990c-e3959ec54248_292.jpg Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже за недочеты в работе уволено должностное лицо. Об этом западному бюро Report сообщили в ИВ Гянджи. Отмечается об освобождении от должности заместителя начальника Производственного объединения Жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа Дильгяма Алыева. Отметим, что Д.Алыев является братом бывшего генпрокурора Азербайджана Али Омарова.

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