 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Брат бывшего генпрокурора уволен за недочеты в работе

    Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже за недочеты в работе уволено должностное лицо. 

    Об этом западному бюро Report сообщили в ИВ Гянджи. 

    Отмечается об освобождении от должности заместителя начальника Производственного объединения Жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа Дильгяма Алыева

    Отметим, что Д.Алыев является братом бывшего генпрокурора Азербайджана Али Омарова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi