Брат бывшего генпрокурора уволен за недочеты в работе

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Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже за недочеты в работе уволено должностное лицо.
Об этом западному бюро Report сообщили в ИВ Гянджи.
Отмечается об освобождении от должности заместителя начальника Производственного объединения Жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа Дильгяма Алыева.
Отметим, что Д.Алыев является братом бывшего генпрокурора Азербайджана Али Омарова.
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