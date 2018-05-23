Брат Арифа Алышанова дал показания в суде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Затем по эпизоду попытки убийства Арифа Алышанова дал показания сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Ровшан Джамалов.

Как сообщает Report, он отметил, что в управление поступила информация в связи с покушением на А.Алышанова.

Очередное заседание суда назначено на 25 мая.

*** 13:44

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова – Суджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Афгана Гаджиева водитель А.Алышанова Гаджи Бабаев ответил на вопросы адвоката подсудимого.

Было отмечено, что куплю-продажу земель осуществлял Ш.Акперов: "Я просто подписывал документы. Покупку земель у Суджаята просил сам Ариф Алышанов".

Он сказал, что при покушении со стороны обвиняемых он не пострадал.

Обвиняемый Ш.Акперов выступил с протестом, сказав, что А.Алышанов купил 340 га. земли на имя Г.Бабаева.

После были опрошены свидетели.

Из-за споров, возникающих между свидетелями и обвиняемыми, было принято решение об удалении подсудимых из зала суда.

В заде суда был оставлен А.Гусейнов.

Согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года С.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, С.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали С.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы. С.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 статьям УК Азербайджана. В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.