​Босния и Герцеговина не впустила российских медиков

Фахрудин Радончич https://report.az/storage/news/3ab6ad800bafcdb25c9cdd1f57b52d47/27f426ea-0e90-41bc-9aaa-66651d215674_292.jpg

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 1 мая сообщила пресс-служба министерства.

"Вчера МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщает "Радио Сараева", российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.