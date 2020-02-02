​Боррель встретится с Зарифом в Иране

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые с момента вступления в эту должность отправится с визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении представителя МИД исламской республики, опубликованном на канале ведомства в мессенджере Telegram.

Отмечается, что Боррель планирует встретиться с главой МИД страны Джавадом Зарифом, а также другими высокопоставленными представителями иранских властей. Дата встречи не указывается.