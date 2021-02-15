Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины

Обезврежена 131 преступная группировка

Названо число задержанных в прошлом году за незаконный оборот наркотиков на территории Азербайджана.

Как стало известно Report, в 2020 году в результате проведенных оперативных и профилактических мероприятий была обезврежена 131 преступная группировка, состоящая из 301 человека.

За эти преступления к ответственности были привлечены 4 084 человека, из которых 2853 (+30,9%) - не работающие и не учащиеся трудоспособные лица, 1239 (+39,4%) – ранее судимые, 69 (+1,5%) - женщины. В 2020 году 99,98% задержанных в Азербайджане за преступления, связанные с наркотиками, были мужчинами.

В связи с наркотиками по установленным 5041 (+965) фактам, в том числе в связи с их продажей 1738 (+459) фактам всего было изъято 1 тонна 873 кг наркотических средств. Из оборота было изъято 839 кг опиума и героина, классифицируемых как сильнодействующие наркотические средства.