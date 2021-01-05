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Больной коронавирусом задержан при попытке въезда в Хачмаз

Больной коронавирусом задержан при попытке въезда в Хачмаз По факту в Хачмазском РОП проводится расследование
Происшествия
5 января 2021 г. 10:16
Больной коронавирусом задержан при попытке въезда в Хачмаз
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В ходе проверки, проводимой сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, выявлен активный носитель коронавирусной инфекции, пытавшийся проникнуть на территорию города через карантинный пост.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при попытке въезда в Хачмазский район сотрудниками полиции был задержан житель Шабранского района Айдын Мамедов, покинувший место жительства в нарушение правил самоизоляции.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали А.Мамедова, с соблюдением медицинских процедур он был размещен в больницу для лечения больных коронавирусом.

По факту в Хачмазском РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi karantin postunda saxlanıldı

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