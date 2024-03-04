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Болельщики, напавшие на базу клуба "Нефтчи", наказаны

Болельщики, напавшие на базу клуба "Нефтчи", наказаны В Суде рассмотрен вопрос о нападении группы болельщиков клуба на базу футбольной команды “Нефтчи”, расположенную в Хатаинском районе столицы.
Происшествия
4 марта 2024 г. 20:06
Болельщики, напавшие на базу клуба Нефтчи, наказаны

В Суде рассмотрен вопрос о нападении группы болельщиков клуба на базу футбольной команды “Нефтчи”, расположенную в Хатаинском районе столицы.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МВД сообщили, что сотрудниками полиции были выявлены и задержаны нарушители общественного порядка - Дадашов Ариф, Гулиев Джейхун, Рзаев Васиф и Назаров Сабир.

Собранные о них материалы направлены в суд для рассмотрения.

По решению суда А.Дадашов в административном порядке арестован на 30 суток, Ч.Гулиев - на 15 суток, на остальных был наложен штраф.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” klubunun bazasına hücum edən azarkeşlər cəzalandırılıblar

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