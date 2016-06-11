Более 60 жителей в китайской провинции Хунань были госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Более 60 жителей одного из поселков в китайской провинции Хунань были госпитализированы с симптомами пищевого отравления после покупки блюд в местном магазине. Об этом передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в поселке Хэкоу в уезде Сянтань. Более 60 жителей поселка в течение дня стали обращаться за медпомощью с симптомами пищевого отравления и были госпитализированы.

Отмечается, что все они купили тушеные блюда в местном магазине перед тем, как почувствовали недомогание. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В настоящий момент магазин, где были куплены блюда, закрыт. Местные власти ведут расследование инцидента.