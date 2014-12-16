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    ​В Баку уничтожено более 500 кг наркотических средств

    В процессе участвовали сотрудники госструктур

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Бакинского машиностроительного завода имени Буньяда Сардарова в Бинагадинском районе уничтожено более 505 кг конфискованных по решению суда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

    Как сообщает Report, в процессе уничтожения наркотиков принимали участие сотрудники Госкомитета по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, министерства внутренних дел и министерства национальной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственной погранслужбы.   

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