​Более 100 граммов героина изъято у уроженца Азербайджана в России

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Более 100 граммов героина изъяли наркополицейские у 30-летнего уроженца Азербайджана в Ростове.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСКН РФ.

Согласно информации, мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению поставок героина на территорию региона.

При личном досмотре во внутреннем кармане куртки задержанного наркополицейские обнаружили сверток с наркотиком весом 124 грамма.

Сотрудники ФСКН выяснили, что подозреваемый, ранее судимый за хранение наркоотиков, с января приобретал героин у гражданина Таджикистана. Место тайника с наркотиком задержанному сообщали по телефону. Сам он делал закладки в Ленинском и Октябрьском районах города, за каждую из которых получал по 500 рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.