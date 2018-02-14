Больше недели дорога в Лянкаране остается не отремонтированной после разрушения - ФОТО

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Лянкаран. 14 февраля. REPORT.AZ/ 5-го февраля на дороге, проходящей по территории села Жиди Лянкаранского района произошел оползень.

Как передает южное бюро Report со ссылкой на местных жителей, несмотря на то, что с тех событий прошло больше недели, работы по реконструкции дороги не были проведены.

Хоть и была проведена альтернативная дорога для пользования жителями, однако грязь усложнила передвижение по ней.

Этой дорогой также пользуются жители села Гегиран.