Больше недели дорога в Лянкаране остается не отремонтированной после разрушения - ФОТО

Лянкаран. 14 февраля. REPORT.AZ/ 5-го февраля на дороге, проходящей по территории села Жиди Лянкаранского района произошел оползень.
Как передает южное бюро Report со ссылкой на местных жителей, несмотря на то, что с тех событий прошло больше недели, работы по реконструкции дороги не были проведены.
Хоть и была проведена альтернативная дорога для пользования жителями, однако грязь усложнила передвижение по ней.
Этой дорогой также пользуются жители села Гегиран.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook