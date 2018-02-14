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    Больше недели дорога в Лянкаране остается не отремонтированной после разрушения - ФОТО

    Дорога пришла в непригодное состояние из-за оползня© Report

    Лянкаран. 14 февраля. REPORT.AZ/ 5-го февраля на дороге, проходящей по территории села Жиди Лянкаранского района произошел оползень.

    Как передает южное бюро Report со ссылкой на местных жителей, несмотря на то, что с тех событий прошло больше недели, работы по реконструкции дороги не были проведены.

    Хоть и была проведена альтернативная дорога для пользования жителями, однако грязь усложнила передвижение по ней.

    Этой дорогой также пользуются жители села Гегиран. 

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