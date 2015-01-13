Задержан мужчина, пытавшийся провезти из Азербайджана в Россию боевые патроны

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Дагестанские таможенники на Международном автомобильном пункте пропуска задержали мужчину, который вез с собой боевые патроны в количестве 32 штук.

Как передает Report, об этом сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе Таможни.

"Гражданин России следовал на автомобиле “Тайота Хайлэндер” из Азербайджана в Россию. При проведении таможенного контроля и таможенного оформления автомобиля выяснилось, что водитель с собой везет недекларированные таможенному органу боевые патроны", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).