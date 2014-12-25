​Боевики убили более 50 человек в Индии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "К настоящему моменту нам известно о 56 погибших и еще 80 пострадавших", - заявил представитель местных правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Боевики НДФБ совершили нападения на местных жителей в пяти различных районах штата в округах Кокраджар и Сонитпур.

По данным источников, убитые были членами местных племенных общин.

Погибшие принадлежат к этнической группе адиваси. Это, в основном, представители племен, считающихся аборигенными жителями Индии. Среди убитых есть женщины и дети, их точное число не уточняется.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже отреагировал на данный инцидент, назвав нападение боевиков "актом трусости".

Также стало известно, что министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх в среду намерен лично посетить штат Ассам.

Полиция полагает, что нападение боевиков могло стать местью за спецоперацию сил безопасности Индии в данном регионе.

В северо-восточном индийском штате Ассам действует целый ряд сепаратистских группировок, среди которых самыми известными являются Объединенный фронт освобождения Ассама (ОФОА), объединяющий несколько групп сепаратистов, а также Национальный демократический фронт Бодоленда (НДФБ).

Боевики борются против центральных властей Индии, совершая террористические акции на транспорте и нападения на представителей властей и выходцев из других районов страны.

Национально-демократический фронт Бодоленда с 1986 года ведет борьбу за выделение из состава Ассама суверенного штата Бодоленд и называет себя христианской организацией. В 2005 году НДФБ подписал с правительством Индии соглашение о перемирии.