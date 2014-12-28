​Боевики "Боко Харам" убили 23 мирных жителей в Камеруне

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 жителя были казнены исламистской группировкой "Боко Харам" на севере Камеруна, сообщает агенство "Синьхуа" со ссылкой на источник в камерунской армии, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Нападение на селение в области Мозого близ границы с Нигерией произошло в пятницу вечером. В этой местности нашли приют 8000 беженцев из Нигерии.

Боевики "Боко Харам" сожгли поселок и как минимум 23 человек. Затем террористов оттеснили от селения солдаты камерунской армии.