​Боеприпасы изъяли у гражданина Азербайджана на границе с Дагестаном

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Магарамкенстком районе Дагестана на государственной границе таможенники задержали гражданина Азербайджана, который хотел незаконно провезти на территорию России партию охотничьих патронов, передает Report со ссылкой на "АиФ-Дагестан".

Как рассказали в пресс-службе дагестанской таможни, при проверке ручной клади прибывшего из Азербайджана мужчины обнаружены патроны калибра 410 в количестве 50 штук.

"Товар не был задекларирован, в связи с чем патроны изъяты и направлены на экспертизу. Будет принято решение о возбуждении административного дела", – пояснили в ведомстве.